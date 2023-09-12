هنا رابط التقديم على عقود وظائف وزارة التربية والتعليم العراقية لجميع المحافظات من empedu.ur.gov.iq

يبحث العديد من العراقيين الآن على رابط التقديم على عقود وزارة التربية والتعليم. أعلنت وزارة التربية العراقية خلال الساعات القليلة الماضية عن توفير فرص عمل جديدة لجميع الخريجين والباحثين عن عمل. ويأتي هذا التوظيف بشكل تعاقدي بين المتقدمين وصاحب العمل، وقد تم فتح باب التقديم لهذه الفرص في جميع محافظات العراق. يهدف هذا التوظيف إلى توظيف معلمين ومدرسين جدد في القطاع التعليمي. وعليه يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن الرابط الرسمي الذي يمكن استخدامه لتقديم طلبات التعيين في وزارة التربية العراقية لجميع المحافظات.

هنا رابط التقديم على عقود وظائف وزارة التربية والتعليم

صرحت وزارة التربية العراقية عن إعادة فتح باب التقديم على وظائف التدريس بعقود من جديد ابتداءً من يوم 10 سبتمبر 2023 وحتى 14 سبتمبر 2023. وكان التسجيل قد أغلق ولكن تم نشر هذا في إعلان رسمي على مواقع وزارة التربية العراقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن لجميع المهتمين التقدم لهذه الوظائف من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

طريقة التقديم على تعيينات وزارة التربية والتعليم العراقية

للتقديم على وظائف التربية والتعليم العراقية المتوفرة في مختلف المدارس من خلال عقود وزارة التربية العراقية يمكنكم ذلك بسهولة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. لإتمام عملية التسجيل بنجاح، ينصح باتباع الخطوات التالية: