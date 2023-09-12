هنا رابط التقديم على وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي وما هو موعد التقديم بالشروط المطلوبة 2023

يرغب الكثير من المواطنين العراقيين التقديم والتطوع للالتحاق بالجيش العراقي برتبة جندي. وتم تحديد موعد محدد لهذا الطلب، وتدعو الوزارة جميع الراغبين في الالتحاق بالجيش العراقي مراجعة البوابة الرسمية للوزارة للحصول على الوظيفة التابعة إلى وزارة الدفاع العراقية لذلك سوف نوضح للجميع الشروط والأحكام المطلوبة.

هنا رابط التقديم إلى وزارة الدفاع كجندي بمحافظات العراقية

يمكن الآن الدخول إلى موقع وزارة الدفاع لتقديم طلب إلى وزارة الدفاع كجندي في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع العراقية على الانترنت من خلال متصفح الانترنت الخاص بك.

ثم بعد الدخول إلى موقع وزارة الدفاع العراقية باستخدام حسابك الإلكتروني الخاص، ابحث عن قائمة الخدمات أو القسم المخصص للتقديم على الخدمة العسكرية.

اختيار “تقديم الطلب” أو خيار مشابه سيتم عرضه على الصفحة الرئيسية للوزارة.

تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بالمعلومات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات المطلوبة.

التحقق من كافة البيانات، اضغط على زر “إرسال الطلب.

ثم بعد ذلك عليك التأكد من الاحتفاظ بمعلومات الاتصال الخاصة بك لتتبع حالة طلبك.

شروط ضوابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع العراقية

سوف نوضح للجميع اليوم شروط التسجيل للتطوع في وزارة الدفاع العراقية هي كما يلي: