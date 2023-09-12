رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 ضمن الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين وخاصةً الشباب المقبلين على الزواج ويرغبون الحصول على الوحدات السكنية، تساهم وزارة الإسكان الاجتماعي في حل جميع مشاكل السكن وتقدم عدد كبير من الوحدات على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة وهناك شقق بالتقسيط على فترة طويلة وهذا نوع من الدعم للشباب الذين يمرون بظروف صعبة، كما تقدم الوزارة وحدات سكنية للفئات البسيطة وأصحاب الدخل المنخفض.

لدى كل مواطن حق في هذه البلد يحصلون عليه بأشكال مختلفة ولكن أكثر ما يهتم به المواطنين هو مكان مستقر للعيش فيه دون معاناة لذلك تقوم الدولة ببناء الوحدات السكنية بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفتح باب التسجيل ويتم الموافقة على الأكثر استحقاقاً لتلك الوحدات، ترقبوا معنا لمعرفة رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023

بدأت وزارة الإسكان الاجتماعي في استقبال طلبات التسجيل على الوحدات السكنية والتي تتم بشكل إلكترونياً كما كشفت الوزارة ان الاستعلام عن الطلب يتم بشكل إلكتروني وفقاً لما أعلنت عنه الوزارة وتأتي عملية التسجيل والاستعلام حسب الخطوات التالية

أولاً الضغط على هذا الرابط مركز خدمة المواطنين. ثم النقر على أيقونة تسجيل طلب جديد. إضافة الرقم القومي. إضافة كلمة المرور. الضغط على دخول. ثم قم بتعبئة استمارة التسجيل في الوحدات السكنية. ثم الضغط على إرسال الطلب. وحالة الاستعلام الدخول على متابعة طلب. ثم إدخال البيانات والضغط على استعلام.

المستندات المطلوبة للتسجيل على الوحدات السكنية

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعية عن مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية لمن يريد التسجيل والتي جاءت على النحو التالي:.