“استر يارب” الارصاد توضح مسار العاصفة دانيال ومدى تأثيرها على مصر

مسار العاصفة دانيال ومدى تأثيرها على مصر، بعد الحالة الجوية التي تتعرض لها مصر خلال الساعات الأخيرة يخرج الاستاذ “محمود القيلتي” الذي يشغل منصب عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكشف عن الحالة الجوية التي تتعرض لها مصر خلال الساعات الأخيرة، مع تاثيرات العاصفة دانيال التي ضربت البلاد .

مسار العاصفة دانيال ومدى تأثيرها على مصر

وأشار “محمود ” خلال حديثه أن العاصفة دانيال تحركت من البحر إلى الأرض وتخلصت من كميات كبيرة من طاقتها وبدأت في الدخول للسلوم ومطروح، والتي سوف تؤثر على الحالة الجوية وذلك من خلال السحب والرياح الجنوبية النشطة المثيرة بالرمال والاتربة.

وأضاف ايضاً الى أن مصر سوف تتأثر من بقايا العاصفة دانيال والتي بالفعل فقدت جزء كبير من وتحولت إلى حالة من عدم الاستقرار بسبب وجود منخفض جوي على سطح الأرض مع وجود امتداد منخفض جوي وهذا ما يتسبب في تكاثر السحب على الجزء الشمالي لمصر.

وتحدث “القياتي” عن وجود أمطار غزيرة ورعديةفي مطروح والسلوم وسيوة، ومن المتوقع أن تمتد إلى الإسكندرية مساء اليوم لتشهد امطار متوسطة .

موعد سقوط امطار العاصفة دانيال في مصر

مشيراً إلى أن العاصفة دانيال سوف تتحرك إلى المناطق الداخلية من شمال البلاد بداية من صباح يوم الثلاثاء لتتسبب في امطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد،إلا أنها تمتد من خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الشرقية جنوب الوجه البحري إلى القاهرة، ومن المقرر أن تستمر حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وذلك مع بداية يوم الأربعاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض بسيط فى درجات الحرارة في عدد من المحافظات على أن تكون مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق