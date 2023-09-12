موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 وزارة التربية والتعليم الفني

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 تتصدر محركات البحث الأولى على جوجل لأن هناك الكثير من الطلاب الناجحين في مرحلة الدبلومات الفنية يستعدون لاستكمال مسيرتهم التعليم، و يهتمون بمعرفة نسبة القبول في الجامعات للالتحاق بها مع حلول العام الدراسي القادم، وتتزايد عمليات البحث تزامناً مع اقتراب موعد الدراسة التي حددته وزارة التربية والتعليم الفترة الماضية، وأن الوقت يمر سريعاً ويأمل الطلاب أن يجدون ما يناسبهم من الجامعات لأن أحلامهم لن تتوقف عند الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بل لديهم الكثير من الأهداف يبذلون جهد كبير لتحقيقها لكي يكون لهم كيان خاص في المجتمع، ترقبوا معنا الفقرات التالية وسوف نوضح لكم موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

الشغل الشاغل لدى الطلاب من الدبلومات الفنية تجاري وزراعي وصناعي وفندقي من نظام ثلاثة سنوات ونظام خمس سنوات، عمليات التسجيل في الجامعات بعد الدبلومات الفنية مازالت مستمرة وتحاول وزارة التربية والتعليم الفني أن تقوم بإجراء عملية فحص طلبات التسجيل لإعلان نتائج القبول في الجامعات المختلفة، وتؤكد الوزارة أن الإعلان عن النتائج يكون فور غلق باب تسجيل الرغبات وانتهاء مراجعة الطلبات وتلك الفترة تستغرق نحو 5 أيام متتالية ويتم الاستعلام من خلال موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب لتسهيل الأمور عليهم وبعدها على الطالب تجهيز المستندات والتوجه للجامعة لإنهاء إجراء الإلتحاق، والجدير بالذكر أن التسجيل بدأ يوم الإثنين الماضي الموافق 4 سبتمبر الجاري ويستمر حتى بعد الغد الخميس الموافق 14 من سبتمبر.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

خطوات يجب على الطالب القيام بها للحصول على نتيجة القبول في الجامعات