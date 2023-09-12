كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2023 pdf | | اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9

تعد كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتوفير المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، حيث تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية تنفيذ هذه البرامج ومعالجة الطلبات المقدمة من المتقدمين الجدد، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة.

كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة منصة مظلتي على الإنترنت.

2. انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

3. حدد كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

4. اختر الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة.

5. قم بإدخال جميع بيانات المستفيدين الجدد في الحقول المخصصة لذلك.

6. انقر على زر “الاستعلام” مباشرة.

7. ستتمكن في النهاية من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمستفيدين في الدفعة الأخيرة.

من المهم أن تتأكد من إدخال جميع البيانات الصحيحة والكاملة لضمان استعلام صحيح عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة. كما يجب أن تتحقق من الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية والتأكد من أنك مستوفٍ لها قبل تقديم الطلب.

شروط القبول في الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية

تشمل الضوابط التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ما يلي: