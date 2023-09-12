بُشرى سارة لأصحاب المعاشات زقططو وهيصوا”.. صرف العلاوات الخمس 2023 للمعاشات في هذا الموعد وخطوات الاستعلام عنها

ينتظر أصحاب المعاشات حكم مهم بشأن العلاوات الخمس لعام 2023، في جلسة مقررة في 21 سبتمبر المقبل، ستصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في القضية من قبل أصحاب المعاشات بشأن صرف العلاوات التي لم تُضف إلى الأجر الأساسي قبل التقاعد، حيث كان أصحاب المعاشات قد تقدموا بدعوى قضائية للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة من الحكومة لصرف العلاوات الخمس التي لم تُضاف إلى الأجر الأساسي. يأتي هذا في إطار تنفيذ حكم سابق صدر عام 2019 من المحكمة الإدارية العليا والذي جعل الحكومة ملزمة بصرف هذه العلاوات، وهذا الحكم المتوقع سيكون له تأثير كبير على أصحاب المعاشات وسيتعين على الأفراد انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية العليا لمعرفة ما إذا كانوا سيستفيدون من هذه العلاوات المالية المستحقة.

خطوات الإستعلام عن العلاوات الخمس 2023

خطوات استعلام أصحاب المعاشات عن العلاوات الخمس لعام 2032:

أولاً عليك الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

كتابة بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول.

قم بوضع علامة صح في مربع “أنا لست روبوت”.

انقر على أيقونة “إرسال طلب”.

شروط العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

بموجب هذه الشروط، يمكن لأصحاب المعاشات الإستفادة من العلاوات الخمس عند صدور الحكم النهائي والواجب النفاذ بناءً على القانون الصادر عن مجلس النواب:

ألا يكون قد تمت إضافة العلاوات الخمس الأخيرة للأجر الأساسي للمتقاعد.

أن لا يكون قد استفاد من العلاوات الخمس في عام 2020 والتي تم صرفها وفقًا لقانون صادر عن مجلس النواب.

أن يكون المتقاعد مشتركًا في العلاوة الخاصة وكان مستحقًا لها.

المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات هم جميع الأشخاص الذين خرجوا على المعاش خلال الفترة من أول يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2015، وفقًا لقانون العلاوات الخمس، يتم صرف زيادة تُضاف إلى معاش الأجر المتغير لهؤلاء المستفيدين، بنسبة تقدر بحوالي 80% من قيمة العلاوات الخمس الخاصة بهم، والتي لم تُضف إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

منافذ فوري وكارت ميزة.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ البريد المصري.

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

الهواتف المحمولة وبنك ناصر الإجتماعي.

جدول مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

جدول مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على النحو التالي: