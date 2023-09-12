رابط استعلام نتيجة القبول بمدارس ستيم 2023 بالرقم القومي

رابط استعلام نتيجة القبول بمدارس ستيم 2023، يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور التعرف على رابط استعلام نتيجة القبول بمدارس ستيم 2023 التي تعد من أهم الأمور التي تهم عدد كبير من الطلاب خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة القبةل بمدارس ستيم 2023.

رابط استعلام نتيجة القبول بمدارس ستيم 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط استعلام نتيجة القبول بمدارس ستيم 2023، لما فيه من اقبال شديد من قبل الطلاب لأنها توفر عدد من المميزات التي قد لاتجدوها في أي مدرسة أخرى،ومن خلال اتباع الخطوات التالية سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن تقديم مدار ستيم .

في البداية يجب الدخول على رابط مدارس المتفوقين.

حدد المدرسة التابع لها الطالب .

ادخل بيانات الطالب الأساسية مثل رقم الجلوس والرقم القومي للطالب.

خلال دقائق سوف يظهر أمامك نتيجة الطالب.

شروط التقديم في مدارس المتفوفين

وقد أعلنت مدارس المتفوقين عن فتح باب التقديم في 12 اغسطس الماضي حتى 15 اغسطس، وتقدم عدد كبير من الطلاب إلا أنها أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين وهي: