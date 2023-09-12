الفرحة مش سايعة الطلاب”.. تأجيل الدراسة 2023 بالجامعات والمدارس بسبب متحور EG5 التربية والتعليم تحسم الجدل

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأخبار والشائعات التي انتشرت عن تأجيل بداية العام الدراسي لعام 2024، ليس لها أي أساس من الصحة، وأشار حجازي إلى أنه لا توجد أي تصريحات رسمية أو معلومات تشير إلى تأجيل أو تعطيل الدراسة، ودعا جميع أولياء الأمور إلى الإعتماد على المصادر الرسمية وعدم الإنسياق وراء هذه الشائعات.

حقيقة تأجيل الدراسة

زعم بعض طلاب المدارس الخاصة والدولية أن إدارة المدرسة أبلغتهم بتأخير موعد بدء الدراسة، ولكن وزير التعليم نفى هذه الادعاءات خلال حديثه مع وسائل الإعلام، وفي نص رسالة توجهت لأولياء الأمور من قبل بعض المدارس الخاصة ذُكر فيها ضرورة الإمتثال لتعليمات الجهات التعليمية، وهذا ما فسره البعض بأن هناك تعليمات رسمية من وزارة التعليم تأجيل الدراسة للعام 2023/2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، ستبدأ السنة الدراسية يوم السبت 30 سبتمبر 2023 وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024 لجميع مراحل التعليم، بما في ذلك المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، كما ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وستتيح الوزارة للمدارس الدولية التي ترغب في بدء الدراسة مبكراً بالبدء في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بعد الحصول على الموافقة اللازمة.

عدد الأسابيع للعام الدراسي المقبل

سيكون عدد الأسابيع للعام الدراسي المقبل 35 أسبوعًا، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم تقسيم العام الدراسي على النحو التالي: