بُشرى سارة”.. شركة الكهرباء تعلن تثبيت عداد الكهرباء إلى الشريحة الأولى وأسباب خصم الرصيد

تسود العديد من الشائعات حول عداد الكهرباء مسبق الدفع، حيث يعتقد البعض أن نظام المحاسبة فيه يختلف عن العداد التقليدي، ولكن وفقًا لتأكيدات الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن نظام المحاسبة هو واحد سواء في العداد التقليدي أو العداد مسبق الدفع، يتم تقسيم العملاء إلى شرائح وتحديد الشريحة المناسبة لهم وفقًا لإستهلاكهم.

متى يرجع عداد الكهرباء على الشريحة الأولى

العداد مسبق الدفع مبرمج بدقة بالوقت والتاريخ للرجوع إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر جديد، وهذا يجعله أكثر دقة مقارنة بالعداد التقليدي، ففي العداد التقليدي يتم احتساب الشهر بناءً على توقيت مرور القارئ للعداد بينما العداد مسبق الدفع يعمل بنظام برمجي دقيق يتيح انتقال العميل إلى الشريحة الأولى في بداية كل شهر بالدقة اللازمة.

أسباب خصم الرصيد في عداد الكهرباء مسبق الدفع

يوضح حمزة أن الفارق الرئيسي بين العداد التقليدي والعداد مسبق الدفع هو في كيفية تحصيل قيمة الإستهلاك، ففي العداد مسبق الدفع يتم دفع قيمة الإستهلاك مقدمًا، ولكنه مبرمج لعدم الفصل في أيام الجمع والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى أنه لا يتم الفصل من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 10 صباحًا، وتداولت شائعات تفيد بأن الاستهلاك المعقول في الأسبوع الأول يمكن أن يضمن البقاء في الشرائح الأولى والثانية والثالثة، ولكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أن التحول بين الشرائح يعتمد على الإستهلاك الفعلي بناءً على الكيلو وات المستهلكة، وبالتالي يتم تحديد الشريحة وفقًا للإستهلاك الفعلي.

أسعار شرائح الكهرباء