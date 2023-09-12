يافرحتهم تموينهم”.. صرف 1000 جنيه للعاملين بمناسبة المولد النبوي الشريف لهذة الجهة ..يبختك لو انت منهم

قرر الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تكريم وتشجيع جميع العاملين في الهيئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال منح مكافأة مالية تشجيعية بقيمة 1000 جنيه لكل من يعمل في الهيئة سواء في الأفرع أو الإدارات التابعة لها في مختلف المحافظات،

صرف 1000 جنيه للعاملين

وقال الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، في بيان صادر عنه أن منح مكافأة مالية قيمتها 1000 جنيه للعاملين في الهيئة يأتي كمكافأة تقديرية وتشجيعية للجهود الجبارة التي يبذلونها في خدمة المجتمع، وأشار إلى أن هذه الجهود تظل مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يقدمون الرعاية الصحية الضرورية في حالات الطوارئ الطبية، تأتي هذه المكافأة كتقدير للتفاني والإخلاص في العمل والإهتمام بسلامة المرضى والمصابين، ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بصرف هذه المكافأة في توقيت خاص ومميز، تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بالإسعافات الأولية

أنهى فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الشرقية سلسلة من البرامج التدريبية والتوعوية حول الإسعافات الأولية وبرامج دعم الحياة، تم توجيه هذه البرامج لحوالي 300 طالب من جامعة الزقازيق، وذلك في إطار فعاليات معسكر إعداد القادة السابع، تحت شعار “شباب الجمهورية الجديدة”، شملت البرامج التدريبية التعامل مع حالات طبية طارئة مثل الحروق والكسور والإغماء وأزمات القلب، وقامت أيضًا بتدريب المشاركين على إجراء عمليات إنعاش قلب رئوي لإنقاذ حياة مرضى توقفت أعضاء قلوبهم، تأتي هذه الجهود كختام لسلسلة حملات توعوية نظمها فرع هيئة الإسعاف بالشرقية في مدارس وكليات مختلفة، تهدف إلى توعية الطلاب بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ الصحية وكيفية طلب الإسعاف في حالات الطوارئ الطبية.