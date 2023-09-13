رجع ساعتك 60 دقيقة”.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 وانتهاء التوقيت الصيفي مجلس الوزراء يوضح

بعد شهور من العمل بالتوقيت الصيفي أخيرا قارب فصل الشتاء على القدوم وبكل سرور سوف يبدأ مع التوقيت الشتوي، ولهذا بدأ الكثير من المصريين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية بالبحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي ٢٠٢٣ من أجل معرفة موعد تأخير الساعة ومتى سوف يبدأ العمل بالتوقيت الجديد.

ما هو تاريخ التوقيت الصيفي؟

لقد بدأ العمل في مصر بتوقيت الصيفي لأول مرة عام 1940 وتوقف العمل بعد ذلك به أكثر من مرة ولكن في عام 1945 تم إقرار إيقاف العمل به مطلقا ولكن صدر القرار باستئناف العمل به في عام 1957 أي بعد مرور 12 عام على إيقافه وفي عام 2016 تم صدور قرار آخر بإيقاف العمل به ولكنه عاد من جديد في أبريل لعام 2023

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

بعد أن أعلن مجلس الوزراء في أبريل الماضي أنه سوف يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم ٢٨ أبريل، إذ تم تقديم الساعة ٦٠ دقيقة بداية من يوم ٢٨ أبريل حتى يوم ٢٦ أكتوبر المقبل أي لمدة ستة أشهر كاملة ولذلك فإنه من المفترض أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي الجديد في آخر خميس من شهر أكتوبر وذلك بتقديم الساعة مدة ٦٠ دقيقة للوراء فتصبح الساعة الحادية عشرة مساءا بدلا من الثانية عشرة صباحا.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

عندما قرر مجلس الوزراء القيام بتطبيق التوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضي أوضح أن هناك العديد من الفوائد التي سوف تعود على الدولة عند القيام بتطبيق التوقيت الصيفي تتمثل هذه الفوائد في التالي: