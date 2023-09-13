لاصحاب العدادات القديمة” تنبيه هام من شركة الكهرباء بشأن تغير جميع عدادات الكهرباء بالكارت مسبقة الدفع اعرف الحقيقة

في جمهورية مصر العربية لقد قامت الشركة القابضة للكهرباء مؤخرا بالقيام باتخاذ بعض الإجراءات التي سوف يتم تطبيقها على أصحاب العدادات القديمة المصنعة قبل عام ٢٠١٩ حيث ظهرت خلال الساعات الماضية العديد من الأقاويل والإشاعات التي ظهرت من جانب بعض المواطنين وخاصة بعد ظهور بعض الأحاديث عن تغيير عدادات الكهرباء التي تم إنتاجها قبل عام و2019 ولمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذا القرار يجب عليك متابعة القراءة حتى نهاية المقال.

تغير جميع عدادات الكهرباء بالكارت مسبقة

خلال الساعات الماضية انتشرت العديد من الأقاويل عن قيام الشركة القابضة في جمهورية مصر العربية بتنفيذ قرار على أصحاب العدادات المصنعة قبل عام 2019 ولذلك ضجت محركات البحث في هذا الأمر رغبة من المواطنين المصريين في معرفة ما سيتم تنفيذه، وفي الواقع لقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتمثلة الكهرباء بالقيام بوضع خطة جديدة والتي كان غرضها الأول والأساسي هو إحلال وتجديد جميع عدادات الكهرباء بالكارت مسبقة الدفع وهي التي تم إنتاجها بشكل رسمي قبل عام 2019 وكان هذا القرار موجودا بالفعل نظرا لوجود بعض المشكلات الفنية الموجودة في بعض العدادات التي تعمل بالكارت والتي تتبع إحدى الشركات المصرية المحلية حيث تم تفعيل خدمه تعرف باسم الساعات الصديق وتم برمجة هذه الخدمة داخل جميع عدادات الكهرباء التي تعمل بالكارت مسبقة الدفع والمنتجة منذ عام 2019 فقط.

ما هي حقيقة الأمر إذن؟

لقد أفصح أحد كبار المسؤولين في الشركة القابضة للكهرباء أن جميع شركات توزيع الكهرباء التسعة ع مستوى الجمهورية قد بدأت بالفعل بتنفيذ خطة الإحلال بعد أن تم كشف جميع العيوب الفنية في داخل العدادات خاصة السويدي حيث كانت المشكلة أن كافة العدادات التي تم تركيبها قبل ٢٠١٩ لا تدعم خدمة الساعات الصديقة فكانت تخصم أو تضيف رصيد للمشترك لهذا يتم إنتاج عدادات تعمل بهذه الخاصية بحيث لا تفصل التيار الكهربي عن المشترك في أيام العطلات الرسمية أو في بعض الحالات الطارئة.