متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2023 وموعد تغيير التوقيت

متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2023 السؤال الذي يتساءل عنه الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة، لأن مجلس الوزراء أكدت سابقاً أن مدة التوقيت الصيفي 6 أشهر وبعدها يتم عودة العمل بنظام التوقيت الشتوى، ونظراً لاقتراب انتهاء المدة المحدد بدأت عمليات البحث تتزايد عن عودة التوقيت الشتوى لبدء الاستعداد وتغيير عقارب الساعة حسب التوقيت الحالي، عملية تغيير التوقيت توفر قيمة كبيرة على الدولة وبها نتائج إيجابية علمت بها الدولة مؤخراً وبعد قرار ألغاء تغيير التوقيت لعدة سنوات عاد الأمر لطبيعته نظراً لما فيه من فائدة وتوفير في الطاقة، اليوم ننشر لكم في الفقرات التالية من المقال متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2023 ترقبوا معنا.

متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2023

أيام معدودة تفصلنا على تغيير التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، وأخيراً تعود الأمور لطبيعتها مجدداً وبعد أن تقدمت عقارب الساعة 60 دقيقة تتراجع إلى الخلف 60 دقيقة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، ويتم تغيير التوقيت بتاريخ يوم الخميس الموافق السادس والعشرون من أكتوبر المقبل 2023، ويكون العمل بالتوقيت الشتوي صباح يوم الجمعة 27 من أكتوبر ومن المقرر أن يستمر التوقيت الشتوى حتى شهر مارس 2024.

تغيير التوقيت الصيفي التوقيت الشتوى 2023

يتم تغيير التوقيت وتصبح الساعة التاسعة مساءً بدلاً من الساعة العاشرة مساءً، وكشفت الحكومة أن عودة النظر في إعادة تغيير التوقيت سواء الصيفي أو الشتوي جاء بعد عدة مناقشات وتم تطبيقه بعد التأكد أن هذا التغيير يوفر على الدولة الكثير من استهلاك الكهرباء والطاقة بنسبة 1% وتم تقدير تلك النسبة ووصلت ميزانية التوفير بقيمة تصل لنحو 150 دولاراً في السنة وتلك المبلغ يساهم في تحسين الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.