خبر بمليون جنيه يابختك”.. قانون العمل الجديد 45 يوم أجازة سنوية بدلًا من 21 لهذه الفئات..شوف انت منهم ولا لا

زاد البحث مؤخراً عن عدد أيام الإجازات السنوية للموظفين في القطاع الحكومي، ويُشير القانون الجديد لقانون العمل إلى هذه الإجازات ويتضمن تفصيلات حولها، من الجدير بالذكر أن هذه الإجازات مدفوعة الأجر وتأتي في إطار التعديلات الجديدة التي تم إجراؤها في القانون بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين صاحب العمل والعاملين لديه.

تصريحات قانون العمل الجديدة

حدد قانون العمل الجديد إجازة العاملين وفقًا لعدة عوامل فبالنسبة للعاملين الذين قضوا عامًا واحدًا فقط في الخدمة، يحق لهم إجازة سنوية مدتها 21 يومًا، وبالنسبة للعاملين الذين عملوا لأكثر من 10 سنوات، يكون لديهم إجازة سنوية مدتها 30 يومًا، أما بالنسبة للعاملين الذين تجاوزوا سن الـ 50 عامًا، فسيحصلون على إجازة سنوية تمتد لمدة شهر كامل بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية والأعياد، وبالنسبة للعاملين الذين لم يعملوا لمدة عام كامل، ستُحسب إجازتهم وفقًا للمدة التي قضوها في الخدمة.

هل يمكن استبدال الإجازة المرضية بالسنوية؟

نعم يمكن في بعض الحالات استبدال الإجازة المرضية بالإجازة السنوية بناءً على اتفاق بين العامل وصاحب العمل، إذا كان العامل قادرًا على العمل ويرغب في استبدال إجازته المرضية بإجازة سنوية، وإذا كان صاحب العمل موافقًا على ذلك، فيمكن تنظيم هذا الأمر، وفي العادة يتم تحديد طريقة استبدال الإجازة المرضية بالسنوية والشروط المطلوبة في اتفاق العمل.

حالات خفض ساعات العمل