خبر بمليون جنيه يابختك”.. قانون العمل الجديد 45 يوم أجازة سنوية بدلًا من 21 لهذه الفئات..شوف انت منهم ولا لا
تصريحات قانون العمل الجديدة
حدد قانون العمل الجديد إجازة العاملين وفقًا لعدة عوامل فبالنسبة للعاملين الذين قضوا عامًا واحدًا فقط في الخدمة، يحق لهم إجازة سنوية مدتها 21 يومًا، وبالنسبة للعاملين الذين عملوا لأكثر من 10 سنوات، يكون لديهم إجازة سنوية مدتها 30 يومًا، أما بالنسبة للعاملين الذين تجاوزوا سن الـ 50 عامًا، فسيحصلون على إجازة سنوية تمتد لمدة شهر كامل بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية والأعياد، وبالنسبة للعاملين الذين لم يعملوا لمدة عام كامل، ستُحسب إجازتهم وفقًا للمدة التي قضوها في الخدمة.
هل يمكن استبدال الإجازة المرضية بالسنوية؟
نعم يمكن في بعض الحالات استبدال الإجازة المرضية بالإجازة السنوية بناءً على اتفاق بين العامل وصاحب العمل، إذا كان العامل قادرًا على العمل ويرغب في استبدال إجازته المرضية بإجازة سنوية، وإذا كان صاحب العمل موافقًا على ذلك، فيمكن تنظيم هذا الأمر، وفي العادة يتم تحديد طريقة استبدال الإجازة المرضية بالسنوية والشروط المطلوبة في اتفاق العمل.
حالات خفض ساعات العمل
- تحدد القوانين العامة للعمل حدًا أقصى لساعات العمل للعاملين حيث لا يُسمح بتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويجب أن يُلاحظ أن هذا الحد لا يشمل الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل.
- بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل في بعض الحالات الخاصة أو في بعض الصناعات والأعمال وفقًا لقرارات وزير القطاع المختص.
- يُشدد أيضًا على أنه يجب أن تتضمن ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا يجوز أن تقل مجموع هذه الفترات عن ساعة واحدة، مع مراعاة عدم عمل العامل لفترة متصلة تزيد عن خمس ساعات.