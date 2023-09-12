إعصار دانيال في القاهرة.. تحذير عام من الأرصاد وسقوط أمطار غزيرة ورياح رعدية

إعصار دانيال في القاهرة.. أوضحت مدير كركز الاستشعارات عن بُعد في هيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، عن إعصار دانيال الذي أصاب العيد من المناطق المختلفة، فضلاً عن كونها عاصفة استوائية شديدة الأمطار، وتصل سرعة الرياح فيها إلى نحو 80 كم على الساعة، بعد النتائج الملحوظة في ليبيا، موضحه أن فصل الخريف بدأ مناخيًا، لكن بشكل فلكي فلم يبدأ الفصل حتى الآن، وكل العلامات والأحوال الجوية، ما هي مؤشرات من العاصفة دانيال.

إعصار دانيال في القاهرة

وأكدت مدير مركز الاستشعارات عن بُعد، أن درجة الحرارة الخاصة بالبحر وصلت إلى 30 درجة مئوية، مما أدى هذا الأمر إلى وجود منخفضات على منطقة الشرق المتوسط، مشيرة إلى أن العاصفة كذلك بدأت الدخول إلى مصر من قبل الحدود الغربية التي شملت مدينة السلوم وكذلك مطروح وسيوة حتى اليوم، وتشهد محافظة الإسكندرية في الوقت الحالي أمطار غزيرة أثرت بشكل كبير على العديد من المناطق المحيطة بها، مع وجود ارتفاعات في الأمواج.

العاصفة دانيال تضرب مصر

ووفقًا لتقارير الصادرة عن الأرصاد، فإن الخبراء يتوقعون أن القاهرة الكبرى والوجه البحري سيشهد حالة من ارتفاع الحرارة الشديدة، إضافة إلى أن شمال الصعيد سيكون حالة الطقس معتدل، فضلاً عن وجود أمطار رعدية على المناطق الساحلية، بما تشمل محافظة الإسكندرية، وغيرها من المحافظات التي هي على البحار، لهذا وجه الحذر والحيطة الشديدة من حالة الطقس في الفترة المقبلة، حتى لا يُصاب الأشخاص بتأثيرات هذه الأحوال الجوية.