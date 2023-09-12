قبل المدارس” موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بزيادة 25%

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، يبحث عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص والعام عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، خاصة أنه سوف يكون قبل بداية العام الدراسي 2024، وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، وهذا ما سوف نتحدث عنه خلال السطور التالية….

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

حيث أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر التي يترقبها عدد كبير من العاملين بالدولة، والذي من المقرر أن يكون بداية من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، على أن يستمر الصرف خلال 5 أيام مكاتب البريد وماكينات الصرف ATM ومنافذ البنوك المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، والتي سوف تكون كالتالي:

صرف مرتب شهر سبتمبر 2023 الدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.

مرتب الدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.

مرتب الدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.

مرتب موظفي الدرجة الثالثة 5000 جنيه.

أما مرتب الدرجة الرابعة يصل إلى 4500 جنيه.

راتب الدرجة الخامسة 4000 جنيه.

أما راتب الدرجة السادسة 3500 جنيه.

أما بالنسبة للموظفين حاملي شهادة الماجستير فيصل راتبهم الى 6000 جنيه.

فيما يصل مرتبات حاملي شهادة الدكتوراه إلى 7000 جنيه.

وناشدت وزارة المالية الموطفين والعامليم في القطاع العام والخاص ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم اثناء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للحد من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، وتجنب الازدحام والتكدس داخل مكاتب البريد ومنافذ البنوك .