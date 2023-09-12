تحميل pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في جميع المحافظات عبر مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، تصدرت كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 محركات البحث عبر جوجل وخاصة بعد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت أنها ستقوم بالكشف عن هذه الأسماء في الفترة القادمة، وبناءً على ذلك، يمكن للأفراد الراغبين في ومعرفة ما إذا كانوا ضمن هذه الأسماء للحصول على الوجبة التاسعة متابعة الإعلانات الرسمية والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على هذه الأسماء.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وفي صدد حديثنا عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، لابد الإشارة إلى أن الوزارة فرضت العديد من الشروط على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للاستفادة من الرعاية الاجتماعية خلال هذا العام الجاري، وهي:

يتعين على الرجال أن تكون أعمارهم بين خمسة عشر وستة وستين عامًا، بينما يجب أن تكون النساء بين خمسة عشر وخمسة وخمسين عامًا.

ويجب ألايكونوا قد استفادوا من برامج الرعاية الاجتماعية مسبقًا.

وألا يتلقوا دخلاً من الجهات الرسمية، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم التسجيل في دائرة الشؤون الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال منصة مظلتي الإلكترونية التي يمكن للمتقدمين الحصول عليها مما يوفر عليهم الوقت والجهد، وينبغي الإشارة إلى أن الوزارة استقبلت حوالي ٤٠٠ ألف طلب، ولكن تم قبول حوالي ٢٠٠ ألف طلب الذي انطبقت عليهم شروط الوزارة ويحق لهم الحصول على الوجبة الأخيرة من أجل رفع مستوى معيشتهم، ويمكنهم الاستعلام عن ذلك من خلال اتباع عدة خطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

أو التوجه إلى منصة مظلتي.

اختيار خيار “الرعاية الاجتماعية” على الموقع.

اختيار خدمة “استعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

التحقق من البيانات والنقر على “استعلام عن نتائج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة”.

بهذه الطريقة، يمكن للأفراد معرفة ما إذا كانوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.