تردد قناة بطوط الجديد 2023 على النايل سات

صار تردد قناة بطوط الجديد 2023 من أهم الترددات المشهورة خلال الأيام الماضية، وذلك لأنها تقدم محتوى تعليمي وترفيهي في آن واحد، وتم تغيير تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات لتحسين جودة القناة وتقديم تجربة مشاهدة أفضل ببرامجها حيث يمكن الآن استقبال التردد الجديد بجودة عالية HD مجانًا وبدون تشفير، و سنتناول الآن التردد الجديد والخطوات اللازمة لاستقباله على الرسيفر.

تردد قناة بطوط الجديد 2023

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن تردد قناة بطوط الجديد 2023 حيث يرغبون في توفير فرصة لأطفالهم لمشاهدة محتوى القناة المميز من أفلام وبرامج وأغاني، إلى جانب أنها تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الموجهة للأطفال من سن 4 إلى 13 عامًا على مدار الساعة، باللغتين العربية والإنجليزية، مما يساعد في تعليم الحروف والأرقام بشكل مبتكر من خلال الأغاني والأناشيد التعليمية.

ويمكن تنزيل تردد القناة على النايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11594

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وهناك تردد آخر يمكن ضبطه واستقبال القناة:

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يمكنك ضبط رسيفرك على هذه الإعدادات لاستقبال القناة والاستمتاع بمحتواها التعليمي والترفيهي للأطفال

خطوات تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2023 على القمر الصناعي

تستطيع تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر على زر القائمة من جهاز الاستقبال الخاص بالرسيفر.

اختر إعدادات القنوات من القائمة الرئيسية.

ابحث عن خيار إعدادات الاستقبال أو البحث عن القنوات الجديدة وقم بالدخول إليه.

اختر القمر الصناعي النايل سات من ضمن الأقمار الصناعية الموجودة.

قم بإدخال تردد القناة (1085)، معدل الترميز (27500)، معدل الاستقطاب (أفقي)، ومعامل تصحيح الخطأ (3/4) بالشكل الصحيح.

بعد ذلك، قم بالضغط على زر البحث، وسيقوم الرسيفر بالبحث عن القنوات المتاحة على هذا التردد.

بمجرد الانتهاء من البحث، ستظهر قناة بطوط كيدز أمامك.

قم بتحديدها ثم اضغط على زر الحفظ لحفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

بهذه الخطوات يمكنك تنزيل القناة بنجاح والاستمتاع بمحتواها التعليمي والترفيهي، وبفضل هذا المحتوى أصبحت القناة واحدة من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، مما يدفع الأهل إلى البحث بشكل جدي عن التردد الجديد للقناة لضمان توفرها لأطفالهم.