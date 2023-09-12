رسميا admhec.gov.jo معدلات القبول الموحد بالاردن 2023 الجامعات الاردنية الحدود الدنيا جميع التخصصات

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 خلال الأيام الماضية ارتفعت عمليات البحث عنها وخاصة بعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن حيث سجِلَت نسب نجاح مُرضية تعكس تفوق الطلاب في تلك الاختبارات، و يتطلع الآن الآلاف من الطلاب إلى معرفة معدلات القبول في الجامعات الأردنية للعام الحالي 2023. لتحديد مستقبلهم المهني والأكاديمي للالتحاق بالجامعات التي يرغبون فيها.

معدلات القبول الموحد بالاردن 2023

طبقا لقرار الصادر عن وزارة التعليم والبحث العلمي، تم تحديد معدلات القبول الموحد بالاردن 2023 في العديد من التخصصات الجامعية في الأردن حيث تشمل هذه التخصصات الصيدلة، والطب، والهندسة، والعمارة، وتكنولوجيا الأشعة، والجراحة، والطب البشري.

وكما تم الإعلان أيضًا عن معدلات القبول في تخصصات متنوعة في الجامعات الأردنية، وتلك المعدلات تتطلب بعض الشروط من الطلاب وهي الحصول على درجات مرتفعة في المواد الأساسية في الشعبتين العلمية والأدبية، وهذه التخصصات تشمل الهندسة، مثل هندسة الميكاترونكس والهندسة الطبية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية وهندسة الحاسوب.

تم نشر معدلات القبول في مختلف الجامعات الأردنية، وفيما يلي بعض هذه المعدلات:

كلية الطب: 98.2%

كلية طب الأسنان: 97.15%

كلية الهندسة المعمارية: 93.6%

كلية الهندسة المدنية: 91.45%

كلية هندسة الكهرباء: 92.5%

كلية هندسة الميكانيكية: 91.9%

كلية العلاج الطبيعي: 93%

معرفة معدلات القبول الموحد 2023

يمكن معرفة معدلات القبول في الجامعات الاردنية عن طريق اتباع الخطوات التالية ..

الذهاب إلى موقع القبول الجامعي في الاردن.

اختيار التخصص الذي تبحث عنه.

اختر الجامعة التي ترغب في التعرف على معدل القبول بها.

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في إطار حديثنا عن معدلات القبول الموحد بالاردن 2023، ينبغي أن نشير إلى أن وزارة التعليم العالي في الأردن أعلنت أنه سيتم فتح باب التقديم للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة في أكتوبر 2023، وسيستمر لمدة 10 أيام، وهذا الإعلان يأتي بعد إعلان نتائج امتحانات الطلاب في كليات الطب بالجامعة الأردنية حيث بلغ عدد المرشحين للقبول نحو 42929 طالب وطالبة، وسيتم تحديد القبول بناءً على معدلات التنافس والشروط المحددة من قبل الوزارة.

وإذا أردت عزيزي الطالب الاطلاع على التخصصات التي تم قبولها في الجامعة، يجب عليك التحقق من صحة بياناتهم الشخصية ومعلومات شهادة الثانوية العامة، وينبغي أيضًا تقديم شهادة صحية للطالب تتضمن كشفًا طبيًا وفاتورة سداد المصروفات الجامعية، وبعد ذلك، يمكن للطلاب التوجه إلى موقع الجامعة لمعرفة مزيد من المعلومات حول شروط القبول والتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجامعة.

معدلات القبول في الجامعة الاردنية 2023

يتابع عدد كبير من الطلاب البحث الآن عن الرابط الذي يمكنهم من التعرف على المعدلات التي قامت الوزارة بالاشارة إليها، لكي يتم الاطلاع عليها قبل البدء في تسجيل رغبات الكليات وهو الأمر الذي يتم في بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث أن نتائج امتحانات التوجيهي قد ظهرت بالفعل في الشهر الماضي.

تقوم وزارة التعليم العالي بنشر جميع المعدلات لكافة الكليات في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يرغب العديد من الطلاب في البحث عنها والتعرف على موقفهم من القبول في الكليات المتاحة لهم سواء كان للقسم الادبي أو العلمي، حيث أن مجموعهم هذا العام سوف يحدد هذا الأمر.