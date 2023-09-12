HERE منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق الوجبة الجديدة 5

التعرف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة يتم من خلال موقع الوزارة الرسمي، وذلك من أجل للحصول على الدعم المالي المقدم من جانب الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق، بعدما فتحت وزارة العمل باب التقديم على الوجبة التاسعة خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال هذه السطور سوف نتناول كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء، إلى جانب ذكر كافة التفاصيل عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

قبل أن نتعرف على كافة التفاصيل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، ينبغي توافر عدد من عدد من الشروط والضوابط الهامة للمتقدمين للحصول على الدعم ، وتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم ينتمي إلى الجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مسجلاً مسبقاً في السجلات الاجتماعية.

ينبغي أن يكون المتقدم جزءًا من أسرة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.

يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود في العراق.

يجب تقديم معلومات دقيقة وكاملة بالإضافة إلى المستندات المطلوبة في طلب الدعم.

ألا يمتلك المتقدم أصولًا عقارية ذات قيمة كبيرة.

تلك الشروط والضوابط تهدف إلى ضمان توجيه الدعم إلى الأشخاص الذين في أمس الحاجة إليه وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن للمواطنين الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة من خلال اتباع الخطوات التالية..

الولوج إلى “ منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق “.

ابحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

اختر بعد ذلك خدمة “الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية”.

ستطلب منك إدخال المحافظة التي تنتمي إليها.

قم بإدخال اسمك الرباعي في الخانة المخصصة.

تم قم بإدخال رقم هويتك في الخانة المخصصة لرقم الهوية.

اضغط على أيقونة “الاستعلام” للحصول على تفاصيل دعمك على الفور.

بهذه الطريقة، يمكنك التحقق من أهليتك للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بسهولة وسرعة عبر الموقع الإلكتروني.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد وفرت رابطًا على موقعها الإلكتروني لتسهيل الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وأكدت الوزارة خلال بيانها أنها ستحدد أهلية المستفيدين وستعلن أسماءهم والكشوفات المتعلقة خلال الساعات القادمة.

تساعد هذه المنصة الرسمية جميع المواطنين في التعرف على موقفهم من القبول في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، حيث أن عدد كبير جدا من المواطنين قد قام بالتقديم في هذا البرنامج بشكل الكتروني عن طريق رابط المنصة، وذلك عن طريق إدخال البيانات المطلوبة منهم بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.