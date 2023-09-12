الان الحدود الدنيا pdf معدلات القبول 2023 في العراق الأدبي والعلمي “تطبيقي واحيائي” الموقع الرسمي للقبول المركزي

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 يعد من أكثر الموضوعات البحثية تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يرغب العديد في التعرف على الحد الأدنى لهذه المعدلات، وهذا يفسر لنا زيادة معدلات البحث عنها، بالإضافة إلى أن بدء التسجيل في الجامعات العراقية للالتحاق بجميع فروعها التطبيقي والإحيائي والأدبي من خلال اتباع عدد من الخطوات التي أعلنت عنها الوزارة سابقا.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

معدلات القبول 2023 في العراق للاحيائي الجامعات العراقية العام الحالي يتم التسجيل بها الكترونيا، بالرغم من ذلك مازالت هناك أماكن شاغرة لبعض الطلاب في الحصول على تعليم جامعي ذات جودة عالية من خلال الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة في العراق، وتلك الجامعات تقدم برامج تعليمية متميزة وتوفر فرصًا للتعلم والتطوير الشخصي للطلاب، ويرغب الشباب العراقيين إلى توسيع الفرص التعليمية في البلاد، وهم يأملون في زيادة عدد الجامعات الحكومية وتحسين فرص الحصول على تعليم جامعي عالي الجودة حيث يعتبر هذا الاستثمار في التعليم العالي خطوة هامة يمكن أن تسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز الاقتصاد والتنمية في البلاد.

نسب معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023

طبقا لما صرحت عنه الوزارة، فإن معدلات القبول 2023 في العراق الأدبي والعلمي يمكن التعرف عليها عن طريق اتباع الآتي ..

الذهاب إلى موقع وزارة التعليم العالي. اختيار التخصص الذي تبحث عنه. اضغط على الجامعة التي ترغب بها. النقر أخيرا على زر عرض النتائج.

وإليكم بعض المعدلات للكليات العلمية..

كلية الطب: 92%.

كلية طب الأسنان: 91%.

كلية الصيدلة: 90%.

كلية الهندسة: 75%

كلية الزراعة: 68%.

كلية علوم الحاسبات: 65%.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 65%.

كلية البترول والتعدين: 62%.

كلية هندسة الطاقة: 62%.

هذه الأرقام توضح معدلات القبول في بعض الكليات الجامعية في العراق وتعكس التنافسية في مجالات مختلفة من التعليم العالي.

معدلات القبول 2023 بغداد ادبي

وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بتحديد المعدلات والنسب التي يتم بناءً عليها قبول الطلاب في الجامعات المختلفة وفقًا للتخصصات المختلفة. كل جامعة تحدد متطلباتها الخاصة من معدلات وشروط للقبول. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى هذه المعلومات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لتسهيل عملية التسجيل والتقديم.

العديد من الطلاب يبحثون الآن عن الرابط الذي يمكنهم من استخراج المعدلات التي يتم عن طريقها القبول في بعض الجامعات العراقية، حيث يتم نشرها عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي، والحصول عليها بشكل الكتروني بدون الحاجة إلى الذهاب الى مكاتب التنسيق من أجل التعرف عليها.