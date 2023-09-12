“جديد” الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات وعرب سات التحديث الاخير بجودة Hd

يشكل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 من أهم الترددات الهامة التي ازداد البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك لأنها من أشهر القنوات الرائدة في العالم العربي، وحققت شهرة كبيرة على مستوى العالم، حيث جذبت قطاع كبير من الملايين لمتابعتها نظرا لمحتواها المميز، ولهذا سوف نتناول عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذا التردد، إلى جانب شرح طريقة استقبال التردد على القمر الصناعي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

في إطار حديثنا عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، ينبغي الإشارة إلى أنها إحدى القنوات العالمية البارزة حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تركز على الحياة البرية والطبيعة، وتبرز تفاعل الكائنات في بيئتها الطبيعية، كما أنها تتمتع بشعبية كبيرة واسعة وتجذب اهتمام الكثيرين الذين يبحثون عن ترددها الجديد.

كما تقدم مجموعة مميزة من البرامج في مجالات متعددة، ومن أبرز هذه البرامج: “العيش الحر”، “حدة إنقاذ السيارات”، “الجزيرة المتمردة”، “الحيوانات عن كثب”، “سمكة التونة العنيدة”، “أسرار حديقة الحيوان”، “السمكة البرية”، “أساليب البقاء” و”أسرار الحرب”.

و يمكنك الوصول إلى القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام:

التردد هو 11411.

الاستقطاب : أفقي (H).

ومعامل الترميز 17500.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحميل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام:

التردد : 1180.

والاستقطاب: الأفقي.

ومعامل الترميز: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

تستطيع عزيزي المشاهد ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 من خلال اتباع الطريقة الآتية:

انتقل إلى قائمة البحث في جهاز الاستقبال الخاص بك.

ادخل القناة من خلال إدخال التردد الخاص بها.

حدد الاستقطاب المناسب سواء أفقي أو رأسي.

حدد نوع التعديل مثل QPSK أو 8PSK المناسب للتردد.

ضبط معدل الرمز المطلوب للتردد.

اختر إعداد معامل FEC واختر الإعداد المناسب مثل “تلقائي” أو “3/4”.

بعد إتمام هذه الخطوات، يجب أن تكون قادرًا على ضبط التردد بنجاح والتمتع بمشاهدة القناة بسهولة.

يتم تحديث تردد القناة بشكل مستمر لكي يتم استقبالها بجودة عالية على مستوى الصوت والصورة، حيث أن عدد كبير من الأفراد في كافة أنحاء الوطن العربي يقومون الآن بالبحث عن تردد هذه القناة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات بجودة ممتازة، وذلك من أجل متابعة كل ما هو جديد ومميز.