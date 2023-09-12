القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية حيث يستعد منتخب المملكة العربية السعودية لمباراة ودية مهمة تجمعه مع منتخب كوريا الجنوبية وذلك ضمن الأجندة الدولية للفيفا تأتي هذه المباراة بعد مشاركة المنتخب السعودي في مباراة سابقة أمام كوستاريكا حيث يعد هذا التجمع بمثابة استعداد جديد للمنتخب تحت قيادة مدربه الجديد روبرتو مانشيني.

تأتي هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب السعودي للتصفيات القارية والمشاركة في البطولات الدولية لقد أقام المنتخب السعودي فترة استعداد مكثفة في مدينة نيوكاسل بإنجلترا حيث يُجري تدريباته ومبارياته على ملعب سانت جيمس بارك بالمدينة.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توفر تذاكر المباراة على موقع حجز تذاكر فريق نيوكاسل حيث تشهد هذه المباراة الثنائية حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي كلا المنتخبين إن تواجد الجماهير يعزز من أجواء المباراة ويمنح اللاعبين دعمًا إضافيًا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية

قناة الرياضية السعودية من القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية حيث أعلنت عن نقل المباريات الودية للمنتخب السعودي بشكل مجاني للمشاهدين هذا القرار يسهم في توفير فرصة للمشجعين لمتابعة منتخبهم ودعمهم في هذه المباريات الهامة.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

تجري مساء اليوم الثلاثاء المباراة المرتقبة بين المنتخب السعودي ومنتخب كوريا الجنوبية على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل يعد هذا اللقاء مناسبة هامة لمشجعي الكرة السعودية وعشاق المنتخبين لمتابعة مهارات اللاعبين ومشاهدة المنافسة الشديدة على أرض الملعب.

لمن يرغب في حضور المباراة ودعم المنتخب السعودي يمكنه حجز تذكرته عبر الرابط المخصص لتذاكر اللقاء يتيح هذا الرابط فرصة الحجز بأسعار مخفضة تبدأ من 3.5 يورو وتصل إلى 5.50 يورو هذه الأسعار المعقولة تسهم في تشجيع المشجعين على الحضور ومشاركة فرحة المباراة.

وبالنسبة لمن لا يمكنهم الحضور إلى الملعب، يمكنهم متابعة المباراة مجاناً عبر البث المباشر على قناة الرياضية السعودية يتاح أيضًا متابعة البث عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب من خلال حساب القناة الرسمي.