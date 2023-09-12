نداء عاجل للمواطنين “تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023” وزيادة مالية بمناسبة مولد النبي

بشرت وزارة المالية المصرية الموظفين والموظفات بمختل القطاعات الحكومية بـ تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، حيث ينزل راتب هذا الشهر باكرًا عن موعده كل شهر، فدعونا نوضح لكم متى سينزل المرتب للموظفين ولماذا تم التبكير هذا الشهر، فضلًا تابعوا سطورنا القادمة باستمرار.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

صرحت وزارة المالية المصرية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر سبتمبر هذا الشهر، حيث مقرر صرف المرتب بعد أيام قليلة من الآن، حيث تم تبكير موعد الصرف عن الموعد الشهري كل شهر من يوم 23 و24 من الشهر إلى يوم 21 من الشهر، حيث سيتم الصرف بداية من يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حيث تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متواصلة، حيث مواعيد صرف المرتبات ستكون في المواعيد التالية:

يوم الخميس 21 من شهر سبتمبر من عام 2023.

باقي أيام الصرف يوم 24 و25 و26 و27 من شهر سبتمبر وذلك على التوالي.

سبب تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قررت المالية المصرية أن تقوم بـ تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 هذا الشهر، حيث قررت أن تبدأ عملية الصرف من يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2023، حيث قررت الوزارة صرف المرتبات باكرًا، وذلك كي يتمكن أولياء الأمور من شراء كل اللوازم والاحتياجات المدرسية لأولادهم قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث المرتبات من أول 4500 جنيه مصري وغلى مبلغ 8500 جنيه مصري وذلك على حسب الدرجة.