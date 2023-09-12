“شقتك في أرقى الأماكن بمصر” الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 .. بمقدم 10 ألف جنية فقط

عدد كبير من المواطنين والمواطنات يبحثون عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، حيث التقديم في شقق الإسكان التي تقوم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بطرحهم على المواطنين والمواطنات في نهاية كل عام، وفي تقرير اليوم سنوضح كل التفاصيل الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي، فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

وضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان التي أتاحتها مؤخرًا، حيث يمكن الاستعلام بكل سهولة عن الشقق من خلال سير المستخدم على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الموجود على شبكة الإنترنت.https://cservices.shmff.gov.eg/

اضغط على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي المقدم عليها.

حدد رقم الإعلان الذي ترغب في الاستعلام عنه، والذي هو الإعلان رقم 18.

أضف الرقم القومي الخاص بك، ومن ثم أضف أي بيانات يرغب الصندوق في معرفتها.

انقر على استعلام، وبعدها سوف تظهر لك كل المعلومات التي ترغب في الاستعلام عنها.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وبالنسبة لشروط الحصول على هذه الشقق فقد حددها الصندوق على النحو التالي: