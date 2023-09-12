بالدرجات .. مؤشرات تنسيق مرحلة ثالثة 2023 “جدول المعاهد والكليات المتاحة لأصحاب الدور الثاني”

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة الدور الثاني عن مؤشرات تنسيق مرحلة ثالثة حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح تسجيل رغبات المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع طلاب المرحلة الثالثة والطلاب المتخلفين بحد أدنى 205 درجة لطلاب الدور الثاني وجميع طلاب الثانوية العامة المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى والثانية وتم فتح تسجيل الرغبات يوم السبت الماضي الموافق 9 سبتمبر 2023 وينتهي التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 ، وسوف يتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد 24 ساعة من إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني وفي السطور التالية نكشف عن مؤشرات تنسيق مرحلة ثالثة 2023.

مؤشرات تنسيق مرحلة ثالثة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة عن مؤشرات تنسيق مرحلة ثالثة وذلك مع اقتراب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال الساعات القادمة كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تشير مؤشرات تنسيق مرحلة ثالثة إلى :

معهد عالي خدمه اجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الجزيرة العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الألى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

العالي خدمه اجتماعيه بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبر آمنت

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الألي بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

تربية رياضية بنات اسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموحه جيزة

معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فور ظهور النتيجة وذلك من خلال الخطوات التالية :