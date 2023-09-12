وزارة التعليم تحدد موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة “من هنــا” عبر موقع tansik.digital.gov.eg

يترقب الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة الدور الثاني موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سيكون خلال 24 ساعة من إغلاق باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة والتي تم فتحتها لطلاب الدور الثاني يوم السبت الماضي وينتهي التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 في تمام الساعة السابعة مساء ، وبعدها يقوم مكتب التنسيق الإلكتروني باستقبال رغبات الطلاب وترشيحهم للكليات والمعاهد المناسبة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال الساعات القادمة وذلك بعد الانتهاء من تسجيل رغبات المرحلة الثالثة والتي كانت بحد أدنى 205 لجميع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني والطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الاولى والثانية ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة فور ظهورها من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني. ثم اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة. ثم كتابة رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة الثانوية العامة. ثم اضغط على معرفة النتيجة. تظهر الكلية والمعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه من خلال مكتب التنسيق. يمكن طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح لها الطالب.

ما هي مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة ؟

ينتظر طلاب المرحلة الثالثة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في حالة من القلق مع توقع مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية مع وجود الكثير من الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد المختلفة وهي كالتالي :