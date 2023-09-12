“من هنــا” رابط تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة والأخيرة 2023

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ظهور اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ويمكن الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، حيث توفر الحكومة العراقية الرعاية الاجتماعية للأسر والمواطنين تحت خط الفقر للمساعدة في تحسين الحالة الاجتماعية للأفراد من خلال دعم الحكومة ويمكن تنزيل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات في السطور التالية.

كيفية تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن كيفية تنزيل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية إلكترونيا من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية. ثم الضغط على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية. ثم ادخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر جميع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية. ويمكنك تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الضغط على كلمة “تحميل”.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 ؟

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم قبول أكثر من ربع مليون مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية ، كما سيتم زيادة اعداد الأسر للحصول على الرعاية الاجتماعية وذلك وفقا للشروط التالية :