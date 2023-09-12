من غير فلوس!! خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم تظلم والإعفاء من العقوبة 2023 .. القانون الجديد

يبحث الكثير من أصحاب السيارات عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وذلك إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة وإدارة المرور ، وقد ازدادت المخالفات المرورية في الفترة الأخيرة وذلك بسبب القوانين الجديدة التي وضعتها إدارة المرور للتحكم في قوانين القيادة على الطرق السريعة والطرق الداخلية أيضاً وفي السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وكذلك طريقة سداد المخالفات المرورية إلكترونيا.

ما هي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور ؟

ازدادت عمليات البحث في الساعات الماضية حول خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور حيث أتاحت ادارة المرور المخالفات المرورية إلكترونيا عبر موقعها الرسمي ويمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية :

يجب الدخول على موقع النيابة العامة. ثم اختيار “خدمات المرور”. ثم يجب اختيار بيانات المرور. ثم اضغط على استعلامات. ثم اضغط على استمرار. ثم يجب اختيار نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها “مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة”. ثم اضغط على”مخالفات رخص المركبات”. ثم يجب الضغط على استمرار. ثم يجب أن تختار بين البحث عن مخالفات المركبات من خلال كتابة رقم اللوحة ” أرقام فقط أو أرقام وحروف”. ثم اضغط على معرفة إجمالي المخالفات. ستظهر أمامك جميع المخالفات المسجلة على سيارتك. يمكن السداد إلكترونيا عن طريق الموقع أيضاً.

ما هي طريقة سداد مخالفات المرور ؟

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور يبحث الكثير من أصحاب السيارات عن كيفية سداد مخالفات المرور حيث يمكن السداد من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة مثل فوري وفودافون كاش ، كما يمكن تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونياً وتظهر نتائجه خلال 72 ساعة فقط عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.