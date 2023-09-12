رسميًا “موعد بداية الدراسة بالجامعات والمدارس 2023 المصري” وحقيقة تأجيل الدراسة

يبحث الكثير من طلاب المدارس والجامعات عن موعد بداية الدراسة بالجامعات والمدارس هذا العام وذلك تزامناً مع انتهاء الإجازة الصيفية وبداية التجهيزات للعام الدراسي الجديد حيث يقوم أولياء الأمور بشراء كافة الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة ، وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الخطة الزمنية للعام الدراسي وموعد انتهاء العام الدراسي 2023\2024 وفي السطور التالي نكشف عن كافة التفاصيل حول موعد بداية الدراسة بالجامعات والمدارس.

موعد بداية الدراسة بالجامعات والمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023\2024 لجميع المراحل والصفوف الدراسية لكافة المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي عن جاهزية الوزارة وكافة الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد ،كما سيتم إعلان الجدول الدراسي للعام الجديد في الأيام القادمة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات

أيام قليلة وتنتهي وزارة التعليم العالي من ترشيح طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة إلى الكليات والمعاهد المختلفة وذلك تزامناً مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023\2024 في الجامعات المصرية وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وهي كالتالي :