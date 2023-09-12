بأمر رئاسي “زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023” بمناسبة المولد النبوي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الشائعات حول زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر ، وتم الاعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023 وأن آخر زيادة أقرتها الحكومة المصرية كانت في أبريل الماضي بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25 % وذلك تحت توجيهات رئيس الجمهورية.

زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في الأيام القادمة حيث يتم اضافة أكثر من 900 مواطن جديد للحصول على معاشات تكافل وكرامة ويمكن التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال مكتب الشؤون الاجتماعية في المحافظة التابع لها المواطن ، حيث خصصت الدولة 4.9 مليار جنيه للأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة ، كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا نية لزيادة معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023 بسبب دخول المدارس أو المولد النبوي الشريف.

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة ؟

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي :