الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة عبر الموقع الرسمي ncedc.gov.eg بالرقم القومي

المواطنون والمواطنات يبحثون في الوقت الحالي عن فاتورة الكهرباء، حيث يرغبون في البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، للاستعلام عن قيم الفاتورة الخاصة بهم وسدادها، ولك بعد وفرت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية الاستعلام عن الفاتورة بشكل إلكتروني عبر الشبكة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم طريقة الاستعلام عن فواتير الكهرباء وطريقة سدادها، فضلًا كونوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

أتاحت الشركة القابلة للكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين والمواطنات إمكانية الاستعلام عن فواتير الكهرباء المتراكمة على العداد الخاص بهم، وذلك من خلال اتباع بضع خطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

سجل دخول إلى الموقع الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الموجودة على شبكة الإنترنت.https://ncedc.gov.eg/

اضغط على قسم الخدمات من القوائم لمتاحة أمامك.

انقر على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

بعدها اختر المحافظة التابع لها والشركة التابع لها، ثم أدخل رقم العداد الخاص بك.

اضغط على زر الاستعلام وبعدها ستظهر لك قيمة الفواتير الخاصة بك.

سداد فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة وكيفي الاستعلام عن الفاتورة، وبالنسبة للفاتورة فيمكن اختيار طريقة السداد من خلال فيزا البنك، حيث بعد أن تقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، النقر على سداد الفاتورة، ثم انقر على الدفع من خلال البنك، وبعدها سيتم سداد الفاتورة فورًا بعد إدخال البيانات.

مع العلم أنه يمكن الدفع من خلال تطبيق instpay أو تطبيق فوري بلص وباقي التطبيقات، ومن ثم إدخال رقم العداد الخاص بك وسيتم السداد.