زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023، خبر بدأت تداوله عدد من المواقع الالكترونية ليحدث ضجة كبيرة في الشارع المصري الذي يترقب مثل هذه الأخبار المفرحة، وذلك بعدما صرح مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة خبر “الشعب بيفرح” زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023، خاصة مع غلو اسعار العديد من السلع الغذائية مثل الزيت والسكر والأرز ، وأعلنت وزارة التموين برئاسة الدكتور “علي المصيلحي” أنه من المقرر اضافة 100 جنيه منحة استثنائية على بطاقة التموين بداية من شهر اكتوبر 2023، وذلك لعدد من الفئات لمساعدتهم على التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر المصرية خلال الآونة الأخيرة وإليكم الفئات المستحقة بالزيادة ….

الفئات المستحقة لزيادة بطاقة التموين

الأرامل والمطلقات.

الأشخاص الخاملين لكارت الخدمات المتكاملة.

الاشخاص المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية

وأشار “المصيلحي” خلال حوار له على قناة الحياة مع الإعلامية “لبنى عسل” أن الوزارة سوف تقوم بقتح باب التسجيل للحصول على 100 جنيه زيادة في بطاقة التموين وذلك من خلال الرابط الرسمي لمنصة مصر الرقمية والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية: