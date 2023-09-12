أعرف أخر الأخبار عبر رابط منحة الآبناء والزوجة 2023 “mch.gate.mosa.ly” وأهم الشروط المطلوبة

الكثير من المواطنين في دولة ليبا يبحثون في الوقت الحالي عن رابط منحة الآبناء والزوجة، وذلك من أجل التسجيل في هذه المنحة والاستفادة من الدعم المقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط التسجيل في هذه المنحة وشروط الحصول عليها، فضلًا تابعوا معنا بتقرير اليوم.

رابط منحة الآبناء والزوجة 2023

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة ليبيا بتقديم الكثير من المساعدات إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة بها، وذلك من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الأسر، قد خصصت الدولة مبالغ دعم كبيرة باسم منحة الآبناء والزوجة، حيث يمكن الحصول على المنحة والاستعلام في هذه المنحة من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع الشؤون الاجتماعي في دولة ليبيا الموجودة على شبكة الإنترنت.https://mch.gate.mosa.ly/

انقر على الخدمات الإلكترونية ومنها اضغط على نظام الزوجة والأبناء، ثم حدد طلب المنحة.

أدخل البيانات الخاصة بالمستفيد ومن ثم أدخل رقم الطلب.

قم بالنقر على استخراج النتيجة بعدها يتبين لك هل مشمول بالمنحة أم لا.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء 2023

وضحنا لكم رابط منحة الآبناء والزوجة 2023 في دولة ليبيا، وبالنسبة لشروط الحصول على المنحة، فهي على النحو التالي: