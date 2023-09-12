“زغاريط من هنا لأخر الشــارع… زيادة المعاشات 15% في شهر أكتوبر 2023

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة بالتوافق مع بداية كل شهر ميلادي يتزايد بحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات الخاصة بكل شهر، ولاسيما أنه تم طرح زيادة جديدة للمعاشات بقرار رئاسي خلال الشهور الماضية والذي ترتب عليه زيادة المعاشات بمعدل 15%, وباعتبار أن المعاشات تعتبر بند هام من بنود القانون فتم تعديلها وتنفيذ بالتزامن مع اعتماد القرار، وتم تطبيق القانون لأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتزامن مع مارس الماضي، ونقدم لكم تقرير عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر.

موعد صرف معاشات أكتوبر

يعتبر يوم الأحد المتزامن مع بداية شهر أكتوبر هو أول يوم محدد لصرف المعاشات في جميع محافظات مصر، حيث يتم توزيع الصرف وفقا لفئات القبض فيبدأ الصرف لمعاش الأقل في البداية وصولا لأعلى الفئات صرف في الدولة، حيث يصرف المتقاعدين لمعاش يبدأ من ألف جنية وصولا الى الف وتسعمائة جنيه خلال اليوم الأول والثاني من الشهر، يليها الفئات التي تتقاضى معاش يبدأ من ألفين جنيه ويقل عن ثلاثة آلاف جنيه في اليوم الثالث والرابع من الشهر، كذلك المتقاعدين معاش يبدأ من ثلاثة آلاف جنية وفيما اعلي خلال اليوم الخامس والسادس من الشهر، ويتم الصرف فى المواعيد المحددة من أقرب بنك أو فرع بريد، كذلك يمكن الصرف من خلال الفروع المختلفة للبنوك أو ماكينات atm الموجودة بأكثر من منطقة في المحافظات المختلفة.

قيمة الزيادة للمعاشات أكتوبر

لقد حُددت القوانين الخاصة بتقاضي المعاشات والتأمينات الاجتماعية قيمة الزيادة لشهر أكتوبر اعتمادا على بنود القانون المستحدثة، حيث أن الزيادة للمعاش المقدر بالف وثلاث مائة جنيه تكون مائة وخمسة وتسعين جنيه، أما المعاش المحدد بـ ألفين وثلاثمائة جنيه يكون ثلاثمائة خمسة وأربعين جنيه، كذلك معاش ثلاثة آلاف وخمسمائة جنية تكون خمسمائة خمسة وعشرين جنيه، أما زيادة معاش أربعة آلاف وثلاثمائة جنيه تكون ستمائة وخمسة وأربعين جنية، بذلك تكون قيمة الزيادة 15% وفقا لما حدده قانون الزيادة، ويمكن الاستعلام عن الزيادة الخاصة بكل مواطن من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على شبكة الإنترنت، أو من خلال رابط الاستعلام المباشر.