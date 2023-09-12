رسميًا الزيادة بأمر رئاسي!! تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي عن الزيادة المالية الجديدة بمناسبة المولد النبوي 2023

يرغب عدد كبير من المواطنين والمواطنات في عمل تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي، وذلك من أجل التعرف على تفاصيل الدعم الشهري الخاص بهم، حيث الدعم المقدم من برنامج وتكافل وكرامة إلى المواطنين والأسر الفقيرة في جمهورية مصر العربية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام ومتى ينزل الدعم الشهري للمواطنين والمواطنات التي يشملهم الدعم هذا الشهر.

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي

الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يبحثون عن الطريقة التي من خلالها يمكن الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة، حيث تأتي خطوات الاستعلام من خلال الرقم القومي من خلال السير على هذه الخطوات:

توجه في البداية إلى موقع برنامج معاش تكافل وكرامة الموجود على شبكة الإنترنت.

https://tk.moss.gov.eg/

أضف الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على استعلام.

بعدها تظهر أمامك كل البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

حيث يتبين لك نوع البطاقة الخاصة بكل هل تابعة لتكافل أم تابعة لكرامة، بالإضافة إلى وضع البطاقة الخاصة بك هل هي سارية أم متوقفة بشكل نهائي أو متجمدة لفترة.

الأوراق اللازمة لاستحقاق معاش تكافل وكرامة 2023

وضحنا لكم طريقة عمل تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي، وبالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل أو معاش كرامة، فهي على النحو التالي: