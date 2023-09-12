“الموظفين طاروا من الفرحة اللى شافوها”.. الأن بدء تحديد سن التقاعد لكل للموظفين + مكافأة نهاية الخدمة تـــابع قانون العمل الجديد كلها اجازات

مكافأة نهاية الخدمة وتطبيق خروج المعاش المبكر مكافأة نهاية الخدمة: هي إلتزام مصدره – لائحة تنظيم العمل – يلتزم بموجبه صاحب العمل أن يسلم العامل مبلغاً من المال وفق تنظيم تنص عليه لائحة تنظيم العمل على مدة خدمته وآخر راتب، وتعتبر مكافأة نهاية الخدمة أجر إضافي يستلمه العامل في نهاية خدمته، وهو حماية له ولعائلته من مخاطر المستقبل، عندما لا يكون قادراً على العمل.

ما الذي تنص عليه المادة رقم126

أما قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م، ينص فى المادة (126) منه على: “يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، يفهم من هذا أنه لما كان العمال الخاضعين لقانون العمل يستفيدون من أحكام التأمين الاجتماعى فى هذا الشأن فقد ترتب على ذلك أن حلت تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافآة نهاية الخدمة، وأصبح الملتزم بمعاش العامل أو عند إنتهاء خدمته، هو هيئة التأمينات الاجتماعية، أما مدة الخدمة التي تتخذ أساساً تحديد المكافأة هي المدة التي تبتدئ من تاريخ تسلم العامل لعمله بمقتضى عقد العمل، وتنتهي بانتهاء عقده، ويفهم من ذلك أن مصدر الإلتزام بالمكافأة هو عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.

شروط التقديم على معاش مبكر

هو فى حالة انتهاء خدمة لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة:

انتهاء الخدمة أو العمل، توفر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر التسوية الأخير، لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى للأجر، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة ، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة من أول يناير 2025، تقديم طلب الصرف، ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون بتاريخ تقديم طلب الصرف.