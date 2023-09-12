“مش هتدفع ولا جنية لو جربت الطريقة دي”!! الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم القومي “من هنـــا”

يبحث عدد كبير من المواطنين والمواطنات في التعرف على طريقة الاستعلام عن فواتير التيلفون الأرضي بالاسم والرقم، حيث تقوم شركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة الهاتف الأرضي كل ثلاث شهور، حيث بشكل ربع سنوي، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام عن الفاتورة وطريقة سدادها من خلال الشبكة، فضلًا تابعونا في تقرير اليوم.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

يمكن للمواطنين والمواطنات الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي الخاص بهم، وذلك بعد إعلان شركة المصرية للاتصالات عن إصدارها لفاتورة هذا الشهر، حيث يمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات الموجودة على شبكة الإنترنت.https://billing.te.eg/ar-EG

قم بالضغط على الاستعلام عن الفواتير.

أضف كود المحافظة الخاص بك وكذلك رقم التيلفون الأرضي الخاص بك.

اضغط بعد ذلك على زر “إظهار الفواتير”.

بعدها يتبين لك أي فواتير مسجلة على هاتفك.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن فواتير التيلفون الأرضي بالاسم والرقم، وبالنسبة لطرق الدفع فقد أتاحت الشركة دفع الفواتير بأكثر من طريقة، وذلك على النحو التالي: