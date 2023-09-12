ألحق قدم على كارت الخدمات المتكاملة للحصول على “سيارات مجهزة بالكامل للمعاقين” 2023

ارتفعت معدلات البحث الفترة الماضية من قبل عدد كبير من المعاقين في جمهورية مصر العربية عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، حيث هذه البطاقة تقوم بتقديم عدد من الخدمات إلى حاملي هذه البطاقات، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام عن هذا الكارت، فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يرغب الكثير من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، حيث من خلال هذا الكارت يمكن الحصول على باقة من الخدمات، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجودة على شبكة الإنترنت والخاص بكارت الخدمات المتكاملة.http://www.smcegy.com/Site/News/Details.aspx?Id=106

أضف بالخانة المخصصة الرقم القومي الخاص بك.

انقر على بحث وبعد ذلك ستظهر لك حالة بطاقة الخدمات الخاصة بك.

بعد ذلك يظهر لك قبولك للحصول على البطاقة أم لا.

مع العلم أنه في حالة القبول قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بالحجز وسوف تتوجه إلى مكتب التأهيل الذي قم باختياره عند التسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

متى ينزل معاش تكافل وكرامة 2023؟

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وبالنسبة لمعاش تكافل وكرامة، فالدعم ينزل بأول كل شهر ميلادي، حيث مقرر أن ينزل المعاش شهر أكتوبر في الموعد التالي:

يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر أكتوبر من عام 2023، حيث موعد ثابت شهري سواء أكان يوم عمل رسمي في جمهورية مصر العربية أو يوم إجازة رسمية.