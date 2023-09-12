“الوجبة الجديدة PDF” أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023، يعد أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023 واحدة من أهم الكلمات البحثية التي تشغل بال الالاف المواطنين خلال تلك الفترة، حيث من المقرر أن تعلن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال أيام من الآن، حيث سيستفاد من راتب الرعاية الاجتماعية محدودي الدخل والفقراء، واليكم شرح كيفية تحميل كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023، فتابعونا.

أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023

أيام قليلة وتعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة التي تعد الأكبر والأضخم على مستوى التاريخ، حيث سيستفاد من تلك الوجبة الجديدة أكثر من 30 ألف أسرة ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث تعمل الحكومة العراقية على قدما وساق من أجل توفير تلك الوجبة الجديدة في أسرع وقت، بعدما زادت معاناة المواطنين بالعراق جراء التدهور الاقتصادي والتضخم، ويمكنك تنزيل أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

حدد الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة.

قم بادخال رقم البطاقة الذكية للمستفيد.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام.

قم بالضغط على كلمة تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

انتظر حتى يتم الانتهاء من تحميل الملفات على جهازك.

قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

والآن مع شروط قبولك في كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة:

يشترط في الشخص المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم من 18 عامًا حتى 60 عامًا بالنسبة للرجال.

أما النساء يشترط أن يكون عمر المتقدمة من 15 حتى 55 عامًا.

أن يكون المتقدم لا يملك أي أصول أو عقار ذو قيمة عالية أو يكون لديه منازل مكتوبة باسمه.

قريبا يمكنك الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بسهولة من خلال الدخول إلى المواقع الالكترونية المخصصة لذلك والتي على رأسها وزارة العمل العراقية، لتتمكن من معرفة هل تم قبولك ليصرف لك الدعم أم لا.