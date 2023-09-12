“عاجل… هل تدخل تسوماني على المدن الساحلية بسبب العاصفة دانيال… كارثة قد تحدث بكل المقاييس والسببَ

عاجل حقيقة تسونامي في مصر بعد وصول عاصفة دانيال البحوث الفلكية توضح أكد مدير إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، محمود شاهين” أن العاصفة دانيال لم تصل إلى مصر على شكل عاصفة، بل ما وصل إليها بالفعل مجرد منخفض جوي عادي من بقايا أو امتداد هذه العاصفة، وتأثيره ضعيف جدا، يأتي ذلك بعدما ثارت مخاوف في مصر من امتداد العاصفة دانيال التي تضرب ليبيا منذ يومين وتسببت في فيضانات بعدة مناطق هناك.

معلومات عن عاصفة دانيال وأحوال طقس مصر في الفترة القادمة

من جانبه، قال شاهين إن امتداد العاصفة دانيال وبقاياها من سحب قادمة من شرق ليبيا وصلت بالفعل إلى الحدود الغربية المصرية منذ فجر الاثنين، حيث بلغت السلوم وسيدي براني وسيوة، وهي عبارة عن سحب ويصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، مما يقلل من الرؤية الأفقية على المنطقة الغربية بالكامل حتى الإسكندرية، وأضاف أن امتداد العاصفة تسبب في سقوط أمطار بالمناطق المذكورة، لكنها أمطار خفيفة ولكن متوقع اشتداد هذه الأمطار مع تقدم ساعات النهار، وستصل الأمطار إلى الإسكندرية مساء الاثنين، وأوضح أن حالة عدم استقرار الطقس ستستمر حتى يوم الثلاثاء، حيث ستتواصل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتحديدا في البحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وقد تغزر هذه الأمطار في بعض المناطق، ولكن المناطق الداخلية في جنوب الوجه البحري والقاهرة فرص سقوط الأمطار فيها خفيفة وأشار إلى أنه مع ذلك فعلى من يعانون من الأمراض الصدرية والتنفسية بالمناطق التي تشهد تقلبات جوية أن يتعرضوا للأتربة التي تثيرها الرياح، وكذلك على قائدي السيارات مراعاة أن الأتربة والرمال تحجب الرؤية على الطرق، وكذلك القيادة بهدوء في المناطق التي تشهد أمطارا، أما بخلاف ذلك فلا يوجد أي تأثيرات خطيرة.

أحوال الطقس في الأيام القادمة

وعن الموجة الحارة التي تشهدها مصر حاليا قال محمود شاهين إلى درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بمقدار 4 درجات منذ اليوم الثلاثاء، وتستمر في الانخفاض بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، قال هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد جامعة تشابمان بالولايات المتحدة، إن الزلازل تذكر الإنسان أنه أضعف من أن يقف أمام تحدي الطبيعة، مؤكدًا أن هناك ظواهر علمية تشير لوقوع الزلزال.