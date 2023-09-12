” فرحتك بجنان عشان هترجع البيت بسرعة “.. تقليل عدد ساعات العمل للنصف لهؤلاء الموظفين وفق قانون العمل الجديد .. ”خبر بمليار جنيه “

هتشتغل نص الوقت بس قانون العمل ٦ ساعات بس أعلنت الحكومة المصرية عن دراسة قرار بتخفيض ساعات العمل لـ بعض الفئات بالقطاعين الخاص والحكومي، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون العمل الجديد، بعد مناقشة هذا القرار بـ مجلس النواب، وبحسب قانون الخدمة المدنية، فقد أتاح لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عددا من المميزات من ضمنها خفض ساعات العمل اليومية، ووفقا لما جاءت به المادة 45 من قانون الخدمة المدنية فعلى السلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع عدد ساعاته حسب مقتضيات المصلحة العامة.

تخفيض ساعات العمل

قررت الحكومة المصرية تخفيض ساعات العمل لـ الموظفين في الدولة، من أجل تخفيف بعض الأعباء، والضغوطات، التي تقع على عاتق العاملين داخل القطاعات الحكومية والإدارية، ونفذت الحكومة قرار تخفيض ساعات العمل لـ بعض الموظفين في القطاعات الحكومية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شريطة ألا يقل عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة، وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ساعات العمل الجديدة لـ بعض الموظفين بالقطاع الخاص والحكومي

ساعات العمل الجديدة بعد تخفيضها لـ بعض الموظفين بالقطاعين الخاص والحكومي بشكل رسمي على النحو التالي، تبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وهكذا تكون ساعات العمل الرسمية 6 ساعات فقط لبعض الفئات في الدولة، ويكون يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية

الفئات التي تم تخفيض ساعات العمل لها

وتم تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، التي تعمل في القطاعات الحكومية، وهم كالآتي:

ذوو الهمم والاحتياجات الخاصة.. تخفيض ساعات العمل لـ الأشخاص، الذين يعانون من إعاقة، الأم المرضعة التي تعمل داخل أحد القطاعات الحكومية.. يسمح لها بالتأخير لمدة ساعة كاملة عن مواعيد العمل الرسمية، جميع العاملين بالمصالح الحكومية.. تم تفعيل نظام العمل على فترتين صباحي ومسائي، من أجل تخفيف تزاحم الموظفين، حيث يتم تقسيم فترات العمل ليكون جزء من الموظفين يعملون في الفترة الصباحية، والجزء الآخر يعملون في الفترة المسائية.