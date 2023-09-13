Mazalti رابط منصة مظلتي 2023| اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كشوفات جديدة New

رابط منصة مظلتي 2023، من أكثر الأمور التي باتت تشغل بال عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رفع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي يبحث عنها عدد كبير من المستفيدين خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة الاخيرة.

رابط منصة مظلتي 2023

حيث يعد رابط منصة مظلتي من أهم الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية التي تعد من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لمساعدة عدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على شراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب، وكانت وزارة العمل قد أعلنت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم فتح باب التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية على شبكة الإنترنت ، وأعلنت الوزارة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

شروط الاشتراك في برنامج الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يغادر العراق لمدة 6 شهور على الاقل .

ألا يزيد سن المتقدم عن 60 عام ولا يقل عن 18 عام.

يجب ألا يقل سن المتقدمة عن 16 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون المتقدم لديه دخل ثابت .

يجب ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات .

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة