Pdf اسماء الوجبة الخامسة رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصة الحماية الاجتماعية مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 أعلنت عنهم وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يبحث المواطنين العراقيين على الرابط الذي يمكن من خلاله معرفة أسماء المشمولين، حيث من خلال هذا الرابط يستطيع كل مواطن من معرفة نزول اسمه من عدمه، حيث حاولت الوزارة تيسير الأمور على المواطنين من خلال توفيرها على رابط إلكتروني يمكن من خلاله معرفة أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تزايد معدل البحث عنهم في الأيام القليلة الماضية، حيث يُعد هذا البرنامج من أهم البرامج العراقية التي تقدمها الحكومة والذين تهدف من خلاله مساعدة المواطنين على مواجهة ظروف الغلاء التي كل يوم في ارتفاع.

حيث يتم تقديم الرعاية الاجتماعية إلى الأشخاص محدودي الدخل أو الغير قادرين على العمل، لذا هناك الكثير من المواطنين العراقيين يريدون التسجيل للحصول على هذه الرعاية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة يترقب العديد المواطنين الإعلان عن أسمائهم، حيث تهدف وزارة الشؤون الاجتماعية من وراء كل هذه المبادرات تيسير الأمور على المواطن لمعرفة استحقاقهم من الرعاية الاجتماعية، كما أصبح التسجيل في الرعاية الاجتماعية يتم بكل سهولة وبخطوات بسيطة من المنزل سواء كان الشخص سوف يقوم بالتسجيل عبر منصة مظلتي أو عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

منصة مظلتي

تُعتبر منصة مظلتي من أهم المنصات العراقية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين العراقيين من ضمن هذه الخدمات خدمة التسجيل في الرعاية الاجتماعية ومعرفة أسماء المشمولين، لذا إذا كنت تريد التسجيل في الرعاية الاجتماعية قم بإتباع الآتي:

الدخول إلى منصة مظلتي من هنا .

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدراج اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على زر”تسجيل الدخول”.

سوف تظهر أمامك جميع أسماء المشمولين بعد تسجيلك لأول مرة في منصة مظلتي.

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تقوم الوزارة في وقت قريب بالاعلان رسميا عن بدء نشر اسماء الوجبة الخامسة والتي قد أعلنت عن قرب صدورها بشكل رسمي، وذلك لكي يتم الحصول على مبلغ الدعم المستحق بعد استيفاء المواطن المتقدم لجميع الشروط الموضوعة من قبل الوزارة، والتي قد أعلنت عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بها.