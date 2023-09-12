“دي مش فرحة في هيستريا…الحق زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة الموالد النبوي

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة المولد النبوي بدأت الحكومة مع انطلاق شهر يوليو الماضي، في تطبيق قرار زيادة معاش تكافل وكرامة 2023، ضمن باب دعم برامج الحماية الاجتماعية، في الموازنة الجديدة التي بدأت تطبيقها، بعد أن حصلت على موافقة مجلس النواب، حيث يقضي القانون بألا يفض المجلس دور الانعقاد قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، واستهدفت الموازنة العامة للدولة، التوسع في برامج الدعم والحماية الاجتماعية وذلك لمجابهة التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، الناجمة عن تدهور الأوضاع عالميا وانعكاساتها السلبية.

ما هي معاشات تكافل وكرامة

وجاء معاش تكافل وكرامة، والذي يمنح للأسر الأكثر احتياجًا، التي لا يوجد لها دخلًا ثابتًا، على رأس برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية بالموازنة الجديدة 2023/2024، مستهدفة بذلك دعم الأسر الفقيرة، عبر زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، إضافة إلى زيادة الفئات المالية التي يحصل عليها المستفيدون من معاش تكافل وكرامة، وإحداث موجة تضخم قياسية وغير مسبوقة، وكان على رأسها معاش تكافل وكرامة 2023، وقد نصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، على زيادة أعداد برنامج معاش تكافل وكرامة 2023 ليصل لأكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25%.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة المولد النبوي

يتساءل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة مولد النبي حيث لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول زيادة معاش تكافل وكرامة ، وسيتم قبول أسماء جديدة للحصول على معاش وكرامة تحت رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية، تداول الكثير من رواد التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار حول حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة مولد النبي وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا توجد قرارات جديدة حول زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأن معاشات تكافل كرامة ثابتة دون زيادات خلال شهر سبتمبر 2023 ، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم قبول دفعات جديدة للحصول على معاش تكافل وكرامة حيث سيتم زيادة 900 ألف مواطن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ويمكن التقديم عبر مكتب الشؤون الاجتماعية في المحافظة التابع لها للحصول على معاش تكافل وكرامة.