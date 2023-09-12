لو انت من بتوع المعاش يبقى مبروك لا ترليون مبارك عليك”.. بدون أى فوائد وبمنتهى الـيسر إحصل على قرض 10 ألاف جنيه

لأصحاب المعاشات معرفة قروض آل ١٠ آلاف جنيه بدون فوائد أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إتاحة قرض بدون فوائد للعملاء، يبلغ نحو 10 آلاف جنيه، بمصاريف إدارية ، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، ولكن ذلك لفئات محددة في المجتمع، يشترط على أصحاب المرتبات، ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، ويجب تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الادارى للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك، كما يشترط على أصحاب المعاشات، ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عام، ويجب تحويل القسط أو المرتب على البنك.

الفئات المستحقة للحصول على قرض بنك ناصر بدون فائدة

أصحاب المرتبات، أصحاب المعاشات، ورثة أصحاب المعاشات، وجاءت أنواع القروض بدون فائدة كالتالي:

القروض الحسنة بضمان المرتبات.. قيمة القرض10 آلاف جنيه، ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، ويجب تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط او المرتب على البنك، القروض الحسنة بضمان المعاش الافتراضي.. يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عام، وتحويل القسط أو المرتب على البنك، القروض الحسنة بضمان المعاش أو المعاش المستحق.. تحويل القسط أو المعاش على البنك، وفى حالة المعاش المستحق، يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قرض الزواج من بنك ناصر.. قيمتة 10 آلاف جنيه كحد أقصى، والمصاريف الإدارية على قرض 2% من قيمة القرض، ومدة السداد حتى 3 سنوات، قرض العلاج في بنك ناصر.. قيمتة 10 آلاف جنيه كحد أقصى، والمصاريف الإدارية على قرض 2% من قيمة القرض، ومدة السداد حتى 3 سنوات.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن ساريـــة، الـرقم التــأمين للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد، بيان مفردات مرتب – معاش للمقترض ومرتب الضامن، قرض العلاج.. يجب تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، قرض الزواج.. يجب تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين او الطوائف المسيحية، لاتزيد مدته عن 7 سنوات، قرض الحالات الملحة- الطارئة.