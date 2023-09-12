الكل طاير من الفرحة.. المالية تصدر قرار عاجل بشأن موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023 عشان متفوتكش حلاوة المولد

منذ أن بدء شهر سبتمبر بدء المواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص يبحثون عن موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023، خاصة في ظل حلول المولد النبوي الشريف في أواخر الشهر نفسه، وقد قررت وزارة المالية صرف مرتبات سبتمبر قبل عدة أيام من حلول تلك المناسبة السارة بعد التطبيق الزيادة الاخيرة، واليكم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023

من المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023 هو يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، وستستكمل في يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، باستثناء يومي الجمعة والسبت لأنهما عطلة رسمية، ليكون يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 هو اليوم الثالث لصرف رواتب شهر سبتمبر وأخيرًا، سيكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 هو آخر يوم لصرف المرتب.

قيمة مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد تطبيق الزيادة الاخيرة أصبحت قيمة مرتبات شهر سبتمبر 2023 لكل الدرجات والموظفين على النحو التالي:

الدرجة العالية أو ما يساويها:8500 جنيه.

الدرجة العامة أو ما يساويها: 7000 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يساويها: 6500 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يساويها: 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يساويها: 5000 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يساويها: 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يساويها: 4000 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يساويها: 3500 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وأضافت وزارة المالية، أنه يُمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، من خلال جميع المنافذ المؤهلة للصرف، ومنها:

– فروع البريد المتوفرة في المحافظات.

– فروع البنوك.

– ماكينات الصرف الآلي «ATM».

وبذلك لم يعد يتبقى سوى أيام معدودة ويتم صرف مرتبات سبتمبر لكافة موظفي القطاع العام والخاص ليتمكنوا من شراء مستلزمات المولد النبوي وادخال البهجة والسرور إلى قلوب أسرهم.