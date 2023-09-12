زيادة وتعويضات مفيش منها ومش حصلت قبل كده.. الحكومة خدت أصحاب المعاشات تحت باطها.. عاجل ورسميا صرف 14% للحاصلين على المعاش

المعاشات، أعلنت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يحمل الرقم 148 لعام 2019 يتضمن العديد من المزايا التي سوف تستفيد منها الأشخاص الذين يحصلون على معاشات، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث جاء على النحو التالي.

آخر اخبار المعاشات الآن

أعلنت الحكومة أنه يتم صرف حوالي 28 مليار جنيه مصري لأصحاب المعاشات شهريًا، بالإضافة إلى 14 مليار جنيه كقيمة زيادة جديدة، وعددهم يتجاوز 11 مليون شخص يتم صرف المعاش لهم في جمهورية مصر العربية.

المعاشات

وأوضحت الحكومة أن قانون المعاشات والتأمينات ينص على صرف تعويضات بنسبة 15٪ لبعض فئات أصحاب المعاشات وفقًا لبعض الحالات التي يتم تصنيفهم وفقًا لها، وهي على النحو التالي:

إذا كان لدى أصحاب المعاشات عجز جزئي مستديم يمنعهم من العمل خلال فترة السجن.

انتظام أصحاب المعاشات فى سلك الرهبنة.

عجز أصحاب المعاشات عجزًا كاملا.

وفاة أصحاب المعاشات..

تم إصدار الحكم النهائي لأصحاب المعاشات بالسجن لمدة تساوي الفترة المتبقية حتى بلوغهم سن الشيخوخة.

هجرة أصحاب المعاشات.

الأجنبي الذي يعمل في الخارج بشكل دائم أو الأجنبي الذي ينضم إلى القوات الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية بلده، يُسمح لهم بمغادرة البلاد نهائيًا.

15 % زيادة في معاشات سبتمبر 2023

تنص المادة الخامسة والثلاثون من القانون على صرف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة تقدر بحوالي 15%. يبدأ صرف هذه الزيادة في شهر يوليو الماضي، ولكن تم تقديم موعد صرفها إلى شهر ابريل الماضي بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة أصحاب المعاشات في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة نتيجة لارتفاع أسعار السلع بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.