اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة حيث أصبحت قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة لعام 2023 موضوع اهتمام كبير بين العديد من المواطنين في العراق لفترة طويلة يتزايد بشكل ملحوظ معدل البحث على محرك البحث جوجل كل لحظة وذلك نظرا لأن الأشخاص المؤهلين بشدة يعتمدون بشكل كبير على الدعم المالي نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.

تاريخياً قدمت الرعاية الاجتماعية العديد من الوجبات السابقة التي أسهمت بشكل كبير في تحسين معيشة العديد من الأسر العراقية واليوم يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية واحدًا من أهم أنظمة الدعم التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر استحقاقًا في المجتمع.

في هذا السياق نسعى إلى تقديم تفاصيل جديدة وموثوقة حول إعلان أسماء الأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم الاجتماعي إن هذا الإعلان يأتي كخطوة مهمة لتقديم الدعم المالي للأفراد والأسر الذين يعانون من صعوبات اقتصادية ويهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها.

اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة

تقوم وزارة العمل العراقية بعملية تتبع دقيقة ل اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ يتم اختيار الأسر المستحقة لهذه المساعدات المالية الشهرية بعناية لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجه بشكل أكبر ولتيسير عملية الاستعلام عن الأفراد المستفيدين من هذا البرنامج يمكن تحميل ملف بيانات المستفيدين بصيغة ملف PDF وذلك لتسهيل التحقق من الأهلية والمستفيدين للبدء في عملية البحث عن الأشخاص المستفيدين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://spa.gov.iq/umbrella/

بعد دخول الموقع يمكن النقر على رمز منصة “منصتي ومنها الانتقال إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

ستظهر قائمة بالوثائق التي تشملها الرعاية الاجتماعية يمكن النقر على الوثيقة المناسبة.

من خلال إدخال رقم الهوية الخاص بك يمكنك التحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على الدعم الاجتماعي.

أخيرًا قم بالنقر على كلمة بحث للعثور على النتائج المتعلقة بالأهلية والمستفيدين.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة يمكن للمواطنين في العراق التحقق بسهولة من أهليتهم والبحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة لعام 2023 تعكس هذه العملية الجهود المستمرة للوزارة في تقديم الدعم للفئات الأشد احتياجًا وتحسين جودة حياتهم.